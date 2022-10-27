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27 октября, 11:38

Захарова заявила об "охоте" на россиян в Норвегии

В МИД РФ призвали россиян взвешивать риски перед посещением Норвегии

Норвегия фактически объявила охоту на граждан РФ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя участившиеся случаи задержания россиян в скандинавской стране.

По словам дипломата, задержания наших сограждан являются безосновательными и проходят на фоне раскручивания властями Норвегии темы о "российской разведугрозе".

"На наших граждан в Норвегии фактически объявлена охота, к ней активно привлекается местное население", — отметила Захарова.

Ведомство призывает россиян на фоне задержаний сограждан "взвешивать риски" перед посещением страны и быть готовыми ко вниманию со стороны местных жителей.

В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

Ранее Лайф рассказывал о россиянах, которые были задержаны в Норвегии за съёмку военных объектов. С учётом этого случая за последние две недели на севере страны было задержано девять человек, четверых из них отпустили на свободу после нескольких дней ареста. Задержания связаны с тем, что после начала спецоперации на Украине гражданам РФ в Норвегии запретили пользоваться беспилотниками.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service

Артур Белкин

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