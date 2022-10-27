Захарова заявила об "охоте" на россиян в Норвегии

Ранее Лайф рассказывал о россиянах, которые были задержаны в Норвегии за съёмку военных объектов. С учётом этого случая за последние две недели на севере страны было задержано девять человек, четверых из них отпустили на свободу после нескольких дней ареста. Задержания связаны с тем, что после начала спецоперации на Украине гражданам РФ в Норвегии запретили пользоваться беспилотниками.