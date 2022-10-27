С метелью и гололедицей: В Москву в понедельник придёт предзимье

Москвичам от грядущих выходных стоит ждать тёплой, но пасмурной погоды, а со следующей недели в столицу придут метель и гололедица. Согласно прогнозу синоптика центра "Метео-ТВ" Александра Ильина, в субботу будет облачно с небольшими осадками днём. В воскресенье после обеда тучи уйдут.

"В субботу и воскресенье максимальные значения температур достигнут 9–12 градусов тепла. В ночные часы небо будет затянуто облаками, поэтому заморозки не прогнозируются, температура воздуха составит от 5 до 9 градусов тепла", — пояснил Ильин "Вечерней Москве".

Что касается атмосферного давления, то в пятницу оно будет находиться на отметке 753–755 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье упадёт на 20 пунктов — до 733–735 миллиметров.

А вот ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует на следующей неделе похолодание. В ночь на понедельник температура может упасть до 2 градусов ниже нуля, а давление днём составит 755 миллиметров, рассказал он РИА "Новости". Виной тому холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15–20 метров в секунду, обратным суточным ходом температуры и сменой агрегатного состояния осадков.

По его словам, глубокая осень уже с начала следующей недели сложит с себя полномочия и наступит предзимье. Оно принесёт с собой метель с гололедицей.

"В понедельник, в тылу циклона, пройдут скоротечные снегопады, ночью по-прежнему ветрено и уже с метелью. Под утро в Москве подморозит до нуля – минус 2, по региону минус 4 – плюс 1, на дорогах станет скользко — образуется гололедица, местами припорошит символическим снежным покровом, в дневные часы кратковременный мокрый снег и не выше плюс 1 – плюс 3 и минус 1 – плюс 4 соответственно", — прогнозирует Тишковец.