ВС России уничтожили под Павлоградом завод по производству ракетного топлива для ВСУ
Вооружённые силы РФ уничтожили в районе Павлограда оборонное предприятие по производству ракетного топлива и взрывчатых веществ для украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", — сказал он.
Ранее Вооружённые силы РФ уничтожили плацдарм украинских военных на берегу реки Жеребец. Оттуда ВСУ пытались контролировать трассу Кременная – Сватово.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ