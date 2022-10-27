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27 октября, 11:21

ВС России уничтожили под Павлоградом завод по производству ракетного топлива для ВСУ

Вооружённые силы РФ уничтожили в районе Павлограда оборонное предприятие по производству ракетного топлива и взрывчатых веществ для украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", — сказал он.

Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Новотроицкое

Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Новотроицкое

Ранее Вооружённые силы РФ уничтожили плацдарм украинских военных на берегу реки Жеребец. Оттуда ВСУ пытались контролировать трассу Кременная – Сватово.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке

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