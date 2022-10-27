ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 11:21
4208

ВС России уничтожили под Павлоградом завод по производству ракетного топлива для ВСУ

Вооружённые силы РФ уничтожили в районе Павлограда оборонное предприятие по производству ракетного топлива и взрывчатых веществ для украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", — сказал он.

Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Новотроицкое
Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Новотроицкое

Ранее Вооружённые силы РФ уничтожили плацдарм украинских военных на берегу реки Жеребец. Оттуда ВСУ пытались контролировать трассу Кременная – Сватово.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar