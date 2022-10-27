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27 октября, 11:00

Украинский вертолёт Ми-8 сбит над селом Новотроицкое

Вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины сбит над селом Новотроицкое в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

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А ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.

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Андрей Бражников

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