Захарова заявила о безумном желании Зеленского начать ядерное противостояние

Президент Украины Владимир Зеленский очень желает развязать ядерное противостояние в мире и шантажирует этим Запад, требуя всё новой военной и финансовой помощи. Такое мнение озвучила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) безумно хочется, вот этому, прости господи, человеку, очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние", — пояснила она.

Захарова подчеркнула, что США и Европа должны повлиять на Киев, чтобы прекратить ядерный шантаж и не допустить использования ВСУ "грязной бомбы", которая может стать причиной массовой гибели ни в чём не повинных людей. По её словам, украинских чиновников мало беспокоит жизнь сограждан, а вот собственное обогащение — вполне.

"Очень может быть, что вот этот ядерный шантаж используется киевским режимом в том числе для получения от Запада всё большей финансовой и военной помощи. Финансовой в том числе для себя, потому что многое сразу оседает на их счетах, военной, чтоб защищать не народ Украины, а самих себя, всё больше разрушая саму Украину", — заключила Захарова.