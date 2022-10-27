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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 10:37
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Захарова заявила о безумном желании Зеленского начать ядерное противостояние

Президент Украины Владимир Зеленский очень желает развязать ядерное противостояние в мире и шантажирует этим Запад, требуя всё новой военной и финансовой помощи. Такое мнение озвучила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) безумно хочется, вот этому, прости господи, человеку, очень хочется начать, конечно, ядерное противостояние", пояснила она.

Захарова подчеркнула, что США и Европа должны повлиять на Киев, чтобы прекратить ядерный шантаж и не допустить использования ВСУ "грязной бомбы", которая может стать причиной массовой гибели ни в чём не повинных людей. По её словам, украинских чиновников мало беспокоит жизнь сограждан, а вот собственное обогащение — вполне.

"Очень может быть, что вот этот ядерный шантаж используется киевским режимом в том числе для получения от Запада всё большей финансовой и военной помощи. Финансовой в том числе для себя, потому что многое сразу оседает на их счетах, военной, чтоб защищать не народ Украины, а самих себя, всё больше разрушая саму Украину", заключила Захарова.

Что такое "грязная бомба" и где Киев может её применить
Что такое "грязная бомба" и где Киев может её применить

Ранее стало известно, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. Специалисты "Южмаша" уже сделали муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Татьяна Миссуми
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