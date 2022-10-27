Косметолог развеяла главные мифы о влиянии бьюти-процедур на развитие рака

Некоторые люди считают, что бьюти-процедуры могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний. Врач дерматовенеролог-косметолог Полина Никанорова рассказала Лайфу о том, почему не стоит беспокоиться. Первой такой процедурой является лазерная эпиляция.

"В спектре действия лазера нет УФ-лучей. Его действие направленно на волосяной фолликул и не распространяется на кожу и окружающие ткани. В данном случае страхи беспочвенны. При этом важно следовать рекомендациям косметолога после процедуры. Не стоит выходить на активное солнце, а также посещать солярий, ведь именно так можно стать жертвой ультрафиолета, вызывающего рак кожи", — пояснила специалист.

При этом лазер не только не вредит, но ещё и способен помочь при профилактике онкологии. Согласно последним научным изысканиям, он может использоваться для профилактики некоторых форм рака, а также удалять повреждённые кератиноциты и стимулировать реэпителизацию из стволовых клеток, находящихся глубоко в эпидермисе, говорит собеседница Лайфа.

Мифами окружены и инъекционные процедуры. По словам Никаноровой, в случае использования сертифицированных препаратов и посещения проверенных специалистов переживать не стоит. Более того, ботулотоксин и гиалуроновая кислота используются при реабилитации онкологических больных, а с помощью филлеров на основе последней врачи восстанавливают форму и объём тканей после хирургических операций.

"Препараты ботулинического токсина лечат, например, мигрень, гиперактивный мочевой пузырь, а также множество других неврологических заболеваний. И перенесённое онкологическое заболевание не будет противопоказанием для его применения", — добавила врач.

Тем не менее при наличии каких-либо хронических заболеваний или опасений всегда нужно проконсультироваться в вашим врачом, чтобы быть уверенными в безопасности грядущей процедуры.