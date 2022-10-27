На правом берегу Днепра в Херсонской области осталось до 170 тысяч мирных жителей
На правом берегу Днепра в Херсоне и близлежащих населённых пунктах осталось порядка половины мирных жителей — до 170 тысяч, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Остаётся ещё много жителей Херсонской области <…> Агломерация насчитывала более 320 тысяч человек. Это сам Херсон и населённые пункты на правобережье. Поэтому людей в городе и близлежащих населённых пунктах на этот момент, по нашим подсчётам, остаётся 150–170 тысяч", — уточнил Сальдо.
Напомним, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ГЭС.
ТАСС / EPA / STRINGER