На правом берегу Днепра в Херсонской области осталось до 170 тысяч мирных жителей

На правом берегу Днепра в Херсоне и близлежащих населённых пунктах осталось порядка половины мирных жителей — до 170 тысяч, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

"Остаётся ещё много жителей Херсонской области <…> Агломерация насчитывала более 320 тысяч человек. Это сам Херсон и населённые пункты на правобережье. Поэтому людей в городе и близлежащих населённых пунктах на этот момент, по нашим подсчётам, остаётся 150–170 тысяч", — уточнил Сальдо.