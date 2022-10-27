Песков заявил, что Москва готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Киевом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменной позиции Москвы по переговорам с Киевом. По его словам, Россия уже неоднократно выражала желание сесть за стол переговоров, в то время как Украина не разделяет её готовность.

"Сейчас де-факто, собственно, Россия не меняет свою позицию, мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, мы хотим этого, но в данном случае речь идёт о полном нежелании со стороны Украины", — сказал Песков журналистам.