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27 октября, 10:28

Песков заявил, что Москва готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Киевом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменной позиции Москвы по переговорам с Киевом. По его словам, Россия уже неоднократно выражала желание сесть за стол переговоров, в то время как Украина не разделяет её готовность.

"Сейчас де-факто, собственно, Россия не меняет свою позицию, мы готовы обеспечивать свои интересы за столом переговоров, мы хотим этого, но в данном случае речь идёт о полном нежелании со стороны Украины", — сказал Песков журналистам.

Причём, как считает пресс-секретарь президента России, Киев отказался от переговоров по указу Вашингтона. По его словам, этот факт является "совершенно очевидным".

Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского

Посол РФ видит возможности для переговоров с Киевом, несмотря на указ Зеленского

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Shutterstock

Александр Юнашев

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