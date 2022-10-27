У Пескова нет данных о появлении российского судна в районе ЧП на "Северных потоках"

У Кремля нет данных о российском судне, которое якобы было замечено в районе аварий на "Северных потоках". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, значит ли прибытие этого судна в экономическую зону Швеции то, что Москва начала собственное расследование ЧП.