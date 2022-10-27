У Пескова нет данных о появлении российского судна в районе ЧП на "Северных потоках"
У Кремля нет данных о российском судне, которое якобы было замечено в районе аварий на "Северных потоках". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, значит ли прибытие этого судна в экономическую зону Швеции то, что Москва начала собственное расследование ЧП.
"Не располагаю информацией на этот счёт. Я не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее шведские СМИ сообщили, что судно под российским флагом якобы прибыло в экономическую зону Швеции, где находятся повреждённые ветки "Северных потоков".
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.