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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 13:22
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У Пескова нет данных о появлении российского судна в районе ЧП на "Северных потоках"

У Кремля нет данных о российском судне, которое якобы было замечено в районе аварий на "Северных потоках". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, значит ли прибытие этого судна в экономическую зону Швеции то, что Москва начала собственное расследование ЧП.

"Не располагаю информацией на этот счёт. Я не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее шведские СМИ сообщили, что судно под российским флагом якобы прибыло в экономическую зону Швеции, где находятся повреждённые ветки "Северных потоков".

Сечин: Диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию
Сечин: Диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Опубликованы фото разрушений "Северного потока"
Опубликованы фото разрушений "Северного потока"
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Forsvaret.dk

Александра Вишнякова
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