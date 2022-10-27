Сечин: Диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию

Санкционное давление на Россию достигло кульминации и в итоге привело к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.

"Энергетический рынок — наиболее яркая тому иллюстрация. Достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность, в то, что произошло с европейской газотранспортной системой — "Северным потоком", — указал он.