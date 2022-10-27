Сечин: Диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию
Санкционное давление на Россию достигло кульминации и в итоге привело к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.
"Энергетический рынок — наиболее яркая тому иллюстрация. Достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность, в то, что произошло с европейской газотранспортной системой — "Северным потоком", — указал он.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ