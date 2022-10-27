Медведев заявил, что США считают украинцев "разменной монетой" в своей игре

Жизни украинцев стали "разменной монетой в большой американской игре", и неважно, кто одержит победу 8 ноября на выборах в Конгресс США. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — не нужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, о рядовых украинцах Запад и не вспомнит. Истеблишмент в США озабочен вопросом, кто будет контролировать Палату представителей и Сенат, что означает настрой Вашингтона вести войну "просто до конца. Конца Украины". Медведев отметил, что страдают и россияне, но разница в том, что они будут отомщены "и на поле боя, и в других сторонах, далёких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов".

"А победитель, как водится, — The winner takes it all… ("Победитель получает всё". — Прим. Лайфа)" — напомнил зампредседателя Совбеза.