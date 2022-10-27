Медведев заявил, что США считают украинцев "разменной монетой" в своей игре
Жизни украинцев стали "разменной монетой в большой американской игре", и неважно, кто одержит победу 8 ноября на выборах в Конгресс США. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — не нужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, о рядовых украинцах Запад и не вспомнит. Истеблишмент в США озабочен вопросом, кто будет контролировать Палату представителей и Сенат, что означает настрой Вашингтона вести войну "просто до конца. Конца Украины". Медведев отметил, что страдают и россияне, но разница в том, что они будут отомщены "и на поле боя, и в других сторонах, далёких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов".
"А победитель, как водится, — The winner takes it all… ("Победитель получает всё". — Прим. Лайфа)" — напомнил зампредседателя Совбеза.
Ранее сенатор от Крымского региона, член Международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков сказал, что Украина воюет за геополитические интересы Соединённых Штатов, которые платят ей за ослабление нашего государства. Но если бы Незалежная дружила с Россией, то была бы по-настоящему независимой и великой страной.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL