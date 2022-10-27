Женскую и мужскую сборные России по волейболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024

Мужская и женская сборные России по волейболу не допущены к числу участников олимпийского квалификационного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Так, Международная федерация волейбола опубликовала список 24 команд, приглашённых для участия в мужских олимпийских квалификационных турнирах (OQT) на Игры-2024 в Париже. В этом перечне команд из России нет.

"Франция автоматически квалифицировалась на следующие Олимпийские игры в качестве принимающей страны. Россия не имеет права участвовать в соревнованиях в этот период", — заявили в МОК.