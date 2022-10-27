Женскую и мужскую сборные России по волейболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024
Мужская и женская сборные России по волейболу не допущены к числу участников олимпийского квалификационного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Так, Международная федерация волейбола опубликовала список 24 команд, приглашённых для участия в мужских олимпийских квалификационных турнирах (OQT) на Игры-2024 в Париже. В этом перечне команд из России нет.
"Франция автоматически квалифицировалась на следующие Олимпийские игры в качестве принимающей страны. Россия не имеет права участвовать в соревнованиях в этот период", — заявили в МОК.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций. Он заявил, что санкции МОК не распространяются на спортивные организации из РФ или Белоруссии, потому что "конфликт не был начат российскими атлетами, Олимпийским комитетом РФ или членами МОК из России".
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