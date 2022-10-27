Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту

Телеведущая Ксения Собчак пересекла литовскую границу как гражданка Израиля, поскольку имеет соответствующий паспорт. Об этом заявил директор Департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", — объяснил он.