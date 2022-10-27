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27 октября, 07:26
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Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту

Глава госбезопасности Литвы: Собчак пересекла границу по израильскому паспорту

Телеведущая Ксения Собчак пересекла литовскую границу как гражданка Израиля, поскольку имеет соответствующий паспорт. Об этом заявил директор Департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas.

"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", — объяснил он.

Обсуждалось ли при въезде Собчак в Литву её пребывание в стране с точки зрения нацбезопасности, неизвестно. По словам Яунишкиса, "пока конкретных разведывательных данных об этом нет".

Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

Напомним, накануне в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. В итоге Суханова арестовали до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.

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ТАСС / Александр Щербак

Ирина Фальке

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