Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту
Глава госбезопасности Литвы: Собчак пересекла границу по израильскому паспорту
Телеведущая Ксения Собчак пересекла литовскую границу как гражданка Израиля, поскольку имеет соответствующий паспорт. Об этом заявил директор Департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu radijas.
"Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", — объяснил он.
Обсуждалось ли при въезде Собчак в Литву её пребывание в стране с точки зрения нацбезопасности, неизвестно. По словам Яунишкиса, "пока конкретных разведывательных данных об этом нет".
Напомним, накануне в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. В итоге Суханова арестовали до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.
ТАСС / Александр Щербак