Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Москву и Вашингтон начать прямые переговоры по украинскому конфликту, который сильно ударил по европейской экономике. Об этом пишет Daily Caller.

"Европа страдает, поэтому единственное решение для Европы — это мир", — подчеркнул он, отметив, что "при нынешнем поведении США" мир не наступит.

Сийярто уверен, что будь у власти в США экс-президент Дональд Трамп, а в Германии — прежний канцлер Ангела Меркель, военное столкновение на Украине не началось бы.