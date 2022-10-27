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27 октября, 07:13

В МИД Венгрии призвали РФ и США приступить к прямым переговорам по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Москву и Вашингтон начать прямые переговоры по украинскому конфликту, который сильно ударил по европейской экономике. Об этом пишет Daily Caller.

"Европа страдает, поэтому единственное решение для Европы — это мир", — подчеркнул он, отметив, что "при нынешнем поведении США" мир не наступит.

Сийярто уверен, что будь у власти в США экс-президент Дональд Трамп, а в Германии — прежний канцлер Ангела Меркель, военное столкновение на Украине не началось бы.

Премьер Венгрии предрёк Украине потерю значительной части земель

Премьер Венгрии предрёк Украине потерю значительной части земель

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже озвучивал аналогичное мнение. По его словам, исключительно на основе переговоров между Россией и США можно достигнуть мира на Украине. Политик сказал, что Киев способен обороняться только благодаря американской поддержке.

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Getty Images / Arpad Kurucz / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

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