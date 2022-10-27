В МИД Венгрии призвали РФ и США приступить к прямым переговорам по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Москву и Вашингтон начать прямые переговоры по украинскому конфликту, который сильно ударил по европейской экономике. Об этом пишет Daily Caller.
"Европа страдает, поэтому единственное решение для Европы — это мир", — подчеркнул он, отметив, что "при нынешнем поведении США" мир не наступит.
Сийярто уверен, что будь у власти в США экс-президент Дональд Трамп, а в Германии — прежний канцлер Ангела Меркель, военное столкновение на Украине не началось бы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже озвучивал аналогичное мнение. По его словам, исключительно на основе переговоров между Россией и США можно достигнуть мира на Украине. Политик сказал, что Киев способен обороняться только благодаря американской поддержке.
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