Парламент Казахстана одобрил закон об амнистии участников январских беспорядков

Как уточняется, на амнистию могут рассчитывать совершившие уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. При этом по тяжким и особо тяжким преступлениям предполагается сокращение назначенных судом сроков — на 3/4 и наполовину. Так, амнистия затронет силовиков, которые совершили уголовные правонарушения при подавлении беспорядков, и тех, кто попал под влияние провокаторов. Кроме того, планируется ресоциализация освобождённых: трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.