Парламент Казахстана одобрил закон об амнистии участников январских беспорядков
Сенат (верхняя палата) Парламента Казахстана в ходе пленарного заседания принял закон об амнистии участников январских беспорядков, согласно которому будет освобождено порядка 1,5 тысячи человек, пишет ТАСС.
Как уточняется, на амнистию могут рассчитывать совершившие уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. При этом по тяжким и особо тяжким преступлениям предполагается сокращение назначенных судом сроков — на 3/4 и наполовину. Так, амнистия затронет силовиков, которые совершили уголовные правонарушения при подавлении беспорядков, и тех, кто попал под влияние провокаторов. Кроме того, планируется ресоциализация освобождённых: трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.
При этом амнистированы не будут террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков и лица, совершавшие пытки в ходе январских беспорядков. Теперь принятый закон остаётся подписать президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Как уже писал Лайф, в результате массовых беспорядков в Казахстане в январе этого года было задержано около тысячи человек и возбуждено 1822 уголовных дела. 1 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении объявить единовременную амнистию участников событий. При этом уточнялось, что это не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков. А недавно Токаев объявил, что совершившие госизмену предстанут перед судом.
ТАСС / Orda.kz