В Минобороны показали уникальное видео работы российской разведки
Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ "Корнетами"
Минобороны России обнародовало уникальные кадры боевой работы разведчиков Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. На видео продемонстрировано, как бойцы следят за перемещениями и численностью противника, а после к уничтожению бронетехники приступают расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет".
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ "Корнетами". Видео © Министерство обороны РФ
"Военнослужащие наблюдательных постов ведут визуальную разведку боевых порядков, вскрывают координаты средств огневого поражения, следят за перемещениями и численным составом противника по всей линии боевого соприкосновения", — рассказали в ведомстве.
Также сказано, что наблюдательные посты усилены ПТРК "Корнет", которые предназначены для уничтожения тяжёлой бронированной техники.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля, заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Минобороны РФ