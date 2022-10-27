Минобороны России обнародовало уникальные кадры боевой работы разведчиков Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. На видео продемонстрировано, как бойцы следят за перемещениями и численностью противника, а после к уничтожению бронетехники приступают расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ "Корнетами". Видео © Министерство обороны РФ

"Военнослужащие наблюдательных постов ведут визуальную разведку боевых порядков, вскрывают координаты средств огневого поражения, следят за перемещениями и численным составом противника по всей линии боевого соприкосновения", — рассказали в ведомстве.

Также сказано, что наблюдательные посты усилены ПТРК "Корнет", которые предназначены для уничтожения тяжёлой бронированной техники.