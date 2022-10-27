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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 06:36
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В Минобороны показали уникальное видео работы российской разведки

Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ "Корнетами"

Минобороны России обнародовало уникальные кадры боевой работы разведчиков Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. На видео продемонстрировано, как бойцы следят за перемещениями и численностью противника, а после к уничтожению бронетехники приступают расчёты противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ "Корнетами". Видео © Министерство обороны РФ

"Военнослужащие наблюдательных постов ведут визуальную разведку боевых порядков, вскрывают координаты средств огневого поражения, следят за перемещениями и численным составом противника по всей линии боевого соприкосновения", — рассказали в ведомстве.

Также сказано, что наблюдательные посты усилены ПТРК "Корнет", которые предназначены для уничтожения тяжёлой бронированной техники.

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Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля, заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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