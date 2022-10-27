Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе минувшей ночью, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. <...> Средства радиолокационной защиты, по сути, сбили беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", — написал глава региона в телеграм-канале.

К счастью, в результате обстрела пострадавших нет. Также, как уточнил Развожаев, инцидент не повлиял и на электроснабжение в городе, свет есть в каждом доме.

"Благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба", — подчеркнул губернатор.