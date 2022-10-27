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27 октября, 06:00

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Губернатор Развожаев: Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/razvozhaev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РаZVожаев</a></p>

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе минувшей ночью, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. <...> Средства радиолокационной защиты, по сути, сбили беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", — написал глава региона в телеграм-канале.

К счастью, в результате обстрела пострадавших нет. Также, как уточнил Развожаев, инцидент не повлиял и на электроснабжение в городе, свет есть в каждом доме.

"Благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба", — подчеркнул губернатор.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные нанесли девять артиллерийских ударов по районам Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) и промышленной зоны Энергодара. Известно, что обстрел вёлся из гаубиц М777 производства США.

Николь Вербер

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