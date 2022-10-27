Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество с Китаем для повышения стабильности в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США необходимо усилить партнёрские отношения, тем самым способствуя повышению устойчивости и определённости на фоне нестабильной ситуации в мире. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определённость в мире и поспособствует миру и развитию во всём мире", — подчеркнул политик в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.

Китайский лидер также выразил готовность и нацеленность на совместную работу с США над поиском правильного пути мирного сосуществования государств.