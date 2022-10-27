Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество с Китаем для повышения стабильности в мире
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США необходимо усилить партнёрские отношения, тем самым способствуя повышению устойчивости и определённости на фоне нестабильной ситуации в мире. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определённость в мире и поспособствует миру и развитию во всём мире", — подчеркнул политик в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.
Китайский лидер также выразил готовность и нацеленность на совместную работу с США над поиском правильного пути мирного сосуществования государств.
Кстати, ранее председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявлял, что Китай вместе с остальными странами будет развивать ценности мира, справедливости, демократии и свободы. По его словам, Пекин будет отстаивать мир во всём мире, способствовать мировому развитию и продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества.
ТАСС / AP / Ng Han Guan