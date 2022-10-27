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27 октября, 05:51

Си Цзиньпин призвал США укреплять сотрудничество с Китаем для повышения стабильности в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США необходимо усилить партнёрские отношения, тем самым способствуя повышению устойчивости и определённости на фоне нестабильной ситуации в мире. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определённость в мире и поспособствует миру и развитию во всём мире", — подчеркнул политик в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.

Китайский лидер также выразил готовность и нацеленность на совместную работу с США над поиском правильного пути мирного сосуществования государств.

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Кстати, ранее председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявлял, что Китай вместе с остальными странами будет развивать ценности мира, справедливости, демократии и свободы. По его словам, Пекин будет отстаивать мир во всём мире, способствовать мировому развитию и продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества.

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ТАСС / AP / Ng Han Guan

Николь Вербер

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