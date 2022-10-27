МИД РФ обвинил Украину в совершении военных преступлений при боевых действиях

Манера ведения Украиной боевых действий образует состав военных преступлений. Об этом свидетельствует использование украинскими солдатами мирных жителей в качестве живых щитов, неизбирательного применения огня, а также пыток в отношении военнопленных, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

"Вместе с тем термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий. Речь идёт об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", — указал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Как подчеркнул Сыромолотов, это и многие другие факты образуют состав именно военных преступлений и "не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению".