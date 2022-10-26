Цистерны с топливом загорелись после атаки ВСУ в Шахтёрске

Украинские войска нанесли удар по Шахтёрску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил мэр города Александр Шатов, в результате загорелись цистерны с топливом.

Шахтёрск после удара ВСУ. Видео © t.me / swodki

"По предварительной информации, это был прилёт в район железной дороги. Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем", — сказал он в беседе с ТАСС.

Пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ нет, добавил мэр. Для ликвидации пожара на железнодорожной станции в Шахтёрске направлен пожарный поезд.

МЧС ДНР в свою очередь у себя в телеграм-канале сообщает, что происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции.