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26 октября, 20:28

Цистерны с топливом загорелись после атаки ВСУ в Шахтёрске

Мэр Шахтёрска сообщил об ударе ВСУ по городу, от которого загорелись цистерны с топливом

Украинские войска нанесли удар по Шахтёрску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил мэр города Александр Шатов, в результате загорелись цистерны с топливом.

Шахтёрск после удара ВСУ. Видео © t.me / swodki

"По предварительной информации, это был прилёт в район железной дороги. Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем", — сказал он в беседе с ТАСС.

Пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ нет, добавил мэр. Для ликвидации пожара на железнодорожной станции в Шахтёрске направлен пожарный поезд.

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МЧС ДНР в свою очередь у себя в телеграм-канале сообщает, что происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции.

Ранее Лайф писал, что ВСУ открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике. По территории Мичуринской ИК прилетело четыре снаряда. К счастью, в результате обстрела пострадавших нет.

Обложка ©

t.me/swodki

Иван Косицын

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