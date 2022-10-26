С раковиной в руках: Маск эпатажно заявился в штаб-квартиру Twitter

Предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии, об этом американский миллиардер сообщил сам. Событие состоялось на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить покупку соцсети Twitter 28 октября. Маск опубликовал видео, на котором видно, как он входит в офис и несёт в руках раковину.

"Входим в штаб-квартиру Twitter", — с довольным видом похвалился миллиардер у себя в Twitter.

Илон Маск с раковиной в штаб-квартире соцсети. Видео © Twitter / Илон Маск

Предприниматель в своём аккаунте изменил также биографию на Chief Twit — это может означать "главный по твитам". Пользователи соцсети предположили, что Маск мог использовать игру слов, так как Chief Twit означает ещё и "главный кретин".