С раковиной в руках: Маск эпатажно заявился в штаб-квартиру Twitter
Американский бизнесмен Маск посетил штаб-квартиру Twitter, зайдя туда с раковиной в руках
Предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter в Калифорнии, об этом американский миллиардер сообщил сам. Событие состоялось на фоне сообщений о планах бизнесмена завершить покупку соцсети Twitter 28 октября. Маск опубликовал видео, на котором видно, как он входит в офис и несёт в руках раковину.
"Входим в штаб-квартиру Twitter", — с довольным видом похвалился миллиардер у себя в Twitter.
Илон Маск с раковиной в штаб-квартире соцсети. Видео © Twitter / Илон Маск
Предприниматель в своём аккаунте изменил также биографию на Chief Twit — это может означать "главный по твитам". Пользователи соцсети предположили, что Маск мог использовать игру слов, так как Chief Twit означает ещё и "главный кретин".
В апреле этого года Илон Маск заявил о намерении купить крупную социальную сеть Twitter. По словам предпринимателя, он хочет добавить ей новых функций. В мае выяснилось, что большая часть её пользователей — боты, после чего Маск отказался от покупки. На данный момент социальная сеть всё же может перейти в руки бизнесмену.
Twitter / Илон Маск