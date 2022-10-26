"Три часа назад": Берлускони стал дедом в семнадцатый раз

Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони в семнадцатый раз стал дедом. Об этом 86-летний политик объявил во время выступления в Сенате (верхней палате парламента), куда он ранее был избран.

"Я счастлив быть здесь и ещё больше счастлив сегодня, потому что три часа назад у меня родился семнадцатый внук. Я глубоко удовлетворён, что спустя девять лет могу взять слово в Сенате и сделать это, потому что итальянский народ доверил правительство правоцентристской коалиции", — поделился Берлускони.