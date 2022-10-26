"Три часа назад": Берлускони стал дедом в семнадцатый раз
Экс-премьер Италии Берлускони объявил, что у него родился 17-й внук
Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони в семнадцатый раз стал дедом. Об этом 86-летний политик объявил во время выступления в Сенате (верхней палате парламента), куда он ранее был избран.
"Я счастлив быть здесь и ещё больше счастлив сегодня, потому что три часа назад у меня родился семнадцатый внук. Я глубоко удовлетворён, что спустя девять лет могу взять слово в Сенате и сделать это, потому что итальянский народ доверил правительство правоцентристской коалиции", — поделился Берлускони.
Ранее Берлускони заявил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. Он также выражал сожаление из-за того, что Москва, по его мнению, укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.
ТАСС / DPA / Oliver Weiken