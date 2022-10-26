На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога третий раз за вечер объявлена 26 октября по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Утром в этот день информация о тревоге также распространились почти по всем областям, начиная с восточных регионов. Днём тревога была объявлена на юге, а после — в центральной части и на западе страны.