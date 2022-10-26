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26 октября, 19:30

На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога третий раз за вечер объявлена 26 октября по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Утром в этот день информация о тревоге также распространились почти по всем областям, начиная с восточных регионов. Днём тревога была объявлена на юге, а после — в центральной части и на западе страны.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Ранее в Минобороны РФ отчитались о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины. Как сообщил журналистам в четверг официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, все цели были успешно поражены.

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ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV

Юлия Коновалова
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