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26 октября, 19:05

"Ак Барс" может уволить Знарока после девяти поражений в 10 матчах чемпионата КХЛ

Главный тренер казанского "Ак Барса" Олег Знарок может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды и, в частности, после очередного поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Салавата Юлаева". Об этом узнала газета "Спорт-Экспресс".

Казанцы проиграли в девяти из десяти последних матчей. По данным издания, судьба наставника "Ак Барса" будет решена после возвращения команды в Казань. Сейчас клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.

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Напомним, Знарок возглавил "Ак Барс" в июле нынешнего года. Лайф также писал, что нападающий Александр Радулов стал самым высокооплачиваемым игроком "Ак Барса", а общая зарплатная ведомость клуба составила 853 миллиона рублей.

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ТАСС / Донат Сорокин

Иван Косицын

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