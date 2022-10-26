"Ак Барс" может уволить Знарока после девяти поражений в 10 матчах чемпионата КХЛ

Главный тренер казанского "Ак Барса" Олег Знарок может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды и, в частности, после очередного поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Салавата Юлаева". Об этом узнала газета "Спорт-Экспресс".