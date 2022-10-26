"Ак Барс" может уволить Знарока после девяти поражений в 10 матчах чемпионата КХЛ
Главный тренер казанского "Ак Барса" Олег Знарок может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды и, в частности, после очередного поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Салавата Юлаева". Об этом узнала газета "Спорт-Экспресс".
Казанцы проиграли в девяти из десяти последних матчей. По данным издания, судьба наставника "Ак Барса" будет решена после возвращения команды в Казань. Сейчас клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.
Напомним, Знарок возглавил "Ак Барс" в июле нынешнего года. Лайф также писал, что нападающий Александр Радулов стал самым высокооплачиваемым игроком "Ак Барса", а общая зарплатная ведомость клуба составила 853 миллиона рублей.
ТАСС / Донат Сорокин