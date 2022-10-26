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26 октября, 19:27

Экс-главред журнала Tatler арестован до 24 декабря

Экс-главреда Tatler Романовского арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Арест экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина). Видео © LIFE

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кузьмину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря", — огласил решение судья.

Директор Собчак арестован до 24 декабря за вымогательство 11 млн у Чемезова

Директор Собчак арестован до 24 декабря за вымогательство 11 млн у Чемезова

Ранее Романовскому было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. При этом, как сообщил Лайфу его адвокат Гаджи Алиев, вину он не признаёт.

Напомним, 26 октября в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан экс-главред российской версии британского Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. В итоге Суханова арестовали до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.

Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

Ксению Собчак сняли на видео во время перехода границы Белоруссии и Литвы

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

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