Экс-главред журнала Tatler арестован до 24 декабря

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Арест экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина). Видео © LIFE

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кузьмину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря", — огласил решение судья.