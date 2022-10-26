Директор Собчак арестован до 24 декабря за вымогательство 11 млн у Чемезова

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, до 24 декабря. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.