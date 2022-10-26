Директор Собчак арестован до 24 декабря за вымогательство 11 млн у Чемезова
Директора Собчак арестовали до 24 декабря по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"
Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, до 24 декабря. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Видео © LIFE
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суханову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря", — огласил судья своё решение.
Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.
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