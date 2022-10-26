Директор Собчак признался в получении 800 тысяч рублей от представителей Чемезова

По словам следователя, Суханов был задержан при получении транша в 800 тысяч рублей. Сам директор журналистки признался в этом и заявил, что не причастен к постам, за удаление которых требовали одиннадцать миллионов рублей у Чемезова. Кроме того, он сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а отец Суханова готов внести залог в четыре миллиона рублей.