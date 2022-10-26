Директор Собчак признался в получении 800 тысяч рублей от представителей Чемезова
Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов в ходе заседания суда признался в получении 800 тысяч рублей от представителей главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Директор Собчак признался в получении 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. Видео © LIFE
По словам следователя, Суханов был задержан при получении транша в 800 тысяч рублей. Сам директор журналистки признался в этом и заявил, что не причастен к постам, за удаление которых требовали одиннадцать миллионов рублей у Чемезова. Кроме того, он сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а отец Суханова готов внести залог в четыре миллиона рублей.
Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.
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