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26 октября, 17:20

Директор Собчак признался в получении 800 тысяч рублей от представителей Чемезова

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов в ходе заседания суда признался в получении 800 тысяч рублей от представителей главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Директор Собчак признался в получении 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. Видео © LIFE

По словам следователя, Суханов был задержан при получении транша в 800 тысяч рублей. Сам директор журналистки признался в этом и заявил, что не причастен к постам, за удаление которых требовали одиннадцать миллионов рублей у Чемезова. Кроме того, он сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а отец Суханова готов внести залог в четыре миллиона рублей.

Директор Собчак и экс-главред Tatler обвиняются в вымогательстве 11 млн у главы Ростеха

Директор Собчак и экс-главред Tatler обвиняются в вымогательстве 11 млн у главы Ростеха

Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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