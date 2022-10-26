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26 октября, 17:19

Собчак пешком перешла границу Литвы

СМИ: Собчак пешком перешла границу Белоруссии и Литвы

Ксения Собчак пешком перешла границу Белоруссии и Литвы, утверждает источник РИА "Новости". Журналистку заметили у КПП в районе одного из приграничных населённых пунктов.

"Пешком через Видзы", — сообщил собеседник агентства.

Директор Собчак и экс-главред Tatler обвиняются в вымогательстве 11 млн у главы Ростеха

Директор Собчак и экс-главред Tatler обвиняются в вымогательстве 11 млн у главы Ростеха

Сегодня утром стало известно об обысках в загородном доме журналистки Ксении Собчак. Ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан по делу о вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержали экс-главреда российского Tatler Ариана Романовского.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Шандрыголов

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