Собчак пешком перешла границу Литвы
СМИ: Собчак пешком перешла границу Белоруссии и Литвы
Ксения Собчак пешком перешла границу Белоруссии и Литвы, утверждает источник РИА "Новости". Журналистку заметили у КПП в районе одного из приграничных населённых пунктов.
"Пешком через Видзы", — сообщил собеседник агентства.
Сегодня утром стало известно об обысках в загородном доме журналистки Ксении Собчак. Ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан по делу о вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержали экс-главреда российского Tatler Ариана Романовского.
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ТАСС / Сергей Карпухин