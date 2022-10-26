"Усталость — это иллюзия": Медведева обратилась к ушедшему из "Ледникового периода" Милохину
Фигуристка Медведева отреагировала на уход Милохина из "Ледникового периода"
Евгения Медведева в толстовке "Усталость — это иллюзия". Фото © Telegram / jmedvedevaj_official
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала в своём телеграм-канале уход тиктокера Дани Милохина из шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Она опубликовала свою фотографию в толстовке с подписью "Усталость — это иллюзия".
25 октября тиктокер Даня Милохин заявил, что покидает шоу "Ледниковый период". Своё решение он объяснил усталостью. После этого он уехал в Дубай.