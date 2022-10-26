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26 октября, 17:16

"Усталость — это иллюзия": Медведева обратилась к ушедшему из "Ледникового периода" Милохину

Фигуристка Медведева отреагировала на уход Милохина из "Ледникового периода"

<p>Евгения Медведева в толстовке "Усталость — это иллюзия". Фото © <a href="https://t.me/jmedvedevaj_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram / jmedvedevaj_official</a></p>

Евгения Медведева в толстовке "Усталость — это иллюзия". Фото © Telegram / jmedvedevaj_official

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала в своём телеграм-канале уход тиктокера Дани Милохина из шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Она опубликовала свою фотографию в толстовке с подписью "Усталость — это иллюзия".

"Шокирующая история": Авербух жёстко осудил уход Милохина из "Ледникового периода"

"Шокирующая история": Авербух жёстко осудил уход Милохина из "Ледникового периода"

25 октября тиктокер Даня Милохин заявил, что покидает шоу "Ледниковый период". Своё решение он объяснил усталостью. После этого он уехал в Дубай.

Матвей Шандрыголов

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