НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 октября, 17:10

Назван размер академической стипендии студентов в новом учебном году

Академическая стипендия студентов в новом учебном году может составить 1967 рублей

В новом учебном году академическая стипендия для российских студентов может составить 1967 рублей, для получающих среднее профессиональное образование — 713 рублей. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, опубликованного на портале правовой информации.

"Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), — 713 рублей в месяц, высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) 1967 рублей в месяц", — указывается в документе.

Социальная стипендия студентов СПО может составить 1073 рубля, бакалавриата и магистратуры — 2953 рубля в месяц. Тем, кто обучается в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров, предлагается выплачивать 3873 рубля.

"Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по образовательным программам высшего образования: по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определённым Минобрнауки России, 9296 рублей, по программам ординатуры 9866 рублей", — также говорится в тексте постановления.

Школьники и студенты из Донбасса и с Украины будут получать образование в России бесплатно

Школьники и студенты из Донбасса и с Украины будут получать образование в России бесплатно

Ранее Лайф сообщал, что на круглом столе Комитета Госдумы по молодёжной политике "Внутригрупповые конфликты в студенческой среде как угроза социальной стабильности. Социальные технологии эскалации и медиации конфликтов" обсудили проблему кибербуллинга среди студентов.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров