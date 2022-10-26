Назван размер академической стипендии студентов в новом учебном году

В новом учебном году академическая стипендия для российских студентов может составить 1967 рублей, для получающих среднее профессиональное образование — 713 рублей. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, опубликованного на портале правовой информации.

"Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), — 713 рублей в месяц, высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) — 1967 рублей в месяц", — указывается в документе.

Социальная стипендия студентов СПО может составить 1073 рубля, бакалавриата и магистратуры — 2953 рубля в месяц. Тем, кто обучается в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров, предлагается выплачивать 3873 рубля.

"Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по образовательным программам высшего образования: по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, определённым Минобрнауки России, — 9296 рублей, по программам ординатуры — 9866 рублей", — также говорится в тексте постановления.