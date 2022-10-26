Директор Собчак и экс-главред Tatler обвиняются в вымогательстве 11 млн у главы Ростеха
Потерпевшим по делу директора Собчак о вымогательстве оказался глава Ростеха Чемезов
Потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского является глава Ростеха Сергей Чемезов. Об этом говорится в материалах дела.
"Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершение вымогательства у Чемезова С.В.", — гласит версия следствия.
По данным правоохранителей, Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале "Тушите свет". Уголовное дело возбуждено два дня назад, устанавливаются обстоятельства и причастные к преступлению. Фигуранты вину не признали; суд просят оставить их под стражей из-за подозрений в том, что они могут скрыться от следствия.
Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.
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ТАСС / Михаил Джапаридзе