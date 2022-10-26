Директор Собчак и экс-главред Tatler обвиняются в вымогательстве 11 млн у главы Ростеха

Потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского является глава Ростеха Сергей Чемезов. Об этом говорится в материалах дела.

По данным правоохранителей, Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале "Тушите свет". Уголовное дело возбуждено два дня назад, устанавливаются обстоятельства и причастные к преступлению. Фигуранты вину не признали; суд просят оставить их под стражей из-за подозрений в том, что они могут скрыться от следствия.