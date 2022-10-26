Люси из "Хроник Нарнии" рассказала о борьбе с жуткой инфекцией, пожирающей людей живьём

27-летняя британская актриса Джорджи Хенли, сыгравшая Люси Певенси в серии фильмов "Хроники Нарнии", поделилась историей о редкой бактериальной инфекции, из-за которой она оказалась на грани смерти.

В возрасте 18 лет Хенли заразилась некротическим фасциитом — инфекцией, которая поражает соединительные ткани, — и могла лишиться конечности. Задержка в хирургическом вмешательстве при этой болезни грозит высоким риском смерти.

"Чтобы предотвратить ампутацию моей левой кисти и руки, мне провели сложные операции с использованием кожных трансплантатов, оставивших мне шрамы", — рассказала актриса в соцсетях.

Хенли отметила, что и на физическое, и на моральное восстановление у неё ушло много времени. Долгое время звезда скрывала свои шрамы, поскольку работала в индустрии, требующей от людей "быть совершенными". Из страха потерять работу актриса носила на съёмочных площадках одежду, прикрывающую руки и ноги в шрамах.

Сегодня же девушка больше не стыдится своих рубцов: оказалось, что они никак не влияют на актёрские способности и лишь напоминают Хенли о том, что ей удалось выжить.