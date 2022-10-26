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26 октября, 16:37

Люси из "Хроник Нарнии" рассказала о борьбе с жуткой инфекцией, пожирающей людей живьём

Звезда "Хроник Нарнии" рассказала о борьбе с инфекцией, пожирающей людей живьём

<p>Джорджи Хенли. Фото © Getty Images / Dave J. Hogan / Dave J Hogan</p>

Джорджи Хенли. Фото © Getty Images / Dave J. Hogan / Dave J Hogan

27-летняя британская актриса Джорджи Хенли, сыгравшая Люси Певенси в серии фильмов "Хроники Нарнии", поделилась историей о редкой бактериальной инфекции, из-за которой она оказалась на грани смерти.

В возрасте 18 лет Хенли заразилась некротическим фасциитом — инфекцией, которая поражает соединительные ткани, — и могла лишиться конечности. Задержка в хирургическом вмешательстве при этой болезни грозит высоким риском смерти.

"Чтобы предотвратить ампутацию моей левой кисти и руки, мне провели сложные операции с использованием кожных трансплантатов, оставивших мне шрамы", — рассказала актриса в соцсетях.

Хенли отметила, что и на физическое, и на моральное восстановление у неё ушло много времени. Долгое время звезда скрывала свои шрамы, поскольку работала в индустрии, требующей от людей "быть совершенными". Из страха потерять работу актриса носила на съёмочных площадках одежду, прикрывающую руки и ноги в шрамах.

Сегодня же девушка больше не стыдится своих рубцов: оказалось, что они никак не влияют на актёрские способности и лишь напоминают Хенли о том, что ей удалось выжить.

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Ирина Фальке

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