Бойня у мавзолея Шах-Черах в Иране: 15 паломников убито и 40 ранено

15 человек погибло, ещё 40 пострадало в результате атаки террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Согласно опубликованным данным, напавших было трое. Все они были вооружены автоматами Калашникова. Террористы начали обстреливать собравшихся возле святыни паломников. Двое напавших были задержаны местными правоохранителями. По некоторым данным, террористами могли быть иностранные граждане.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Пятигорске, который готовили сторонники террористической организации ИГИЛ*.