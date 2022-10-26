Священник объяснил, почему Хаги Ваги — это антиигрушка и "милая жестокость"

Создатель персонажа видеоигры и одноимённой игрушки Хаги Ваги, возможно, имеет душевную травму, так как созданный им монстр прячет свою жестокость за улыбкой и навязчивыми объятиями. Об этом сказал священник Николай Бабкин.

"Хаги Ваги — это "милая жестокость". Эта не просто игрушка-обнимашка, а антиигрушка: в оригинальной компьютерной игре это чудо-юдо может обнимать до потери пульса. Похоже, что её создатель имеет сильную душевную травму, полученную от родителя, "обнимающего-сжимающего до смерти", — написал он в VK.

Такой родитель, по его мнению, не умеет контролировать свои эмоции и не учитывает личные границы ребёнка, поэтому может сжимать его как в тисках. Священник уверен, что зачастую Хаги Ваги хотят иметь дети с признаками депрессивного или тревожного расстройства, а также те малыши, которые терпят жестокость от родителей.

Бабкин напомнил, что действительно есть игрушки с элементами агрессии, которые учат детей преодолевать страхи. Например, дракон или динозавр. Но подобные персонажи не притворяются добрыми, чего нельзя сказать о двуличном Хаги Ваги.