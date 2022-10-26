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26 октября, 16:07

Священник объяснил, почему Хаги Ваги — это антиигрушка и "милая жестокость"

<p>Хаги Ваги. Обложка © Shutterstock</p>

Хаги Ваги. Обложка © Shutterstock

Создатель персонажа видеоигры и одноимённой игрушки Хаги Ваги, возможно, имеет душевную травму, так как созданный им монстр прячет свою жестокость за улыбкой и навязчивыми объятиями. Об этом сказал священник Николай Бабкин.

"Хаги Ваги — это "милая жестокость". Эта не просто игрушка-обнимашка, а антиигрушка: в оригинальной компьютерной игре это чудо-юдо может обнимать до потери пульса. Похоже, что её создатель имеет сильную душевную травму, полученную от родителя, "обнимающего-сжимающего до смерти", написал он в VK.

Такой родитель, по его мнению, не умеет контролировать свои эмоции и не учитывает личные границы ребёнка, поэтому может сжимать его как в тисках. Священник уверен, что зачастую Хаги Ваги хотят иметь дети с признаками депрессивного или тревожного расстройства, а также те малыши, которые терпят жестокость от родителей.

Бабкин напомнил, что действительно есть игрушки с элементами агрессии, которые учат детей преодолевать страхи. Например, дракон или динозавр. Но подобные персонажи не притворяются добрыми, чего нельзя сказать о двуличном Хаги Ваги.

Психолог объяснила популярность жуткой игрушки Хаги Ваги

Психолог объяснила популярность жуткой игрушки Хаги Ваги

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина назвала игрушки Хаги Ваги "жуткими чудовищами". По её оценке, "какой образ заложишь ребёнку в детстве вместе с любимой игрушкой, то и получишь на выходе". В доказательство своих слов политик опубликовала фотографии Хаги Ваги и куклу отечественной фабрики в Кирове, спросив у читателей, кому бы они хотели, чтобы подражали их дети.

Татьяна Миссуми

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