Центр Гамалеи до конца года начнёт исследования обновлённого "Спутника V"

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи планирует до конца года начать клинические исследования обновлённой вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал замдиректора центра по научной работе, академик РАН Денис Логунов.

"До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом", — заявил он на съезде Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.