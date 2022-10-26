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26 октября, 15:52

Центр Гамалеи до конца года начнёт исследования обновлённого "Спутника V"

Замглавы центра Гамалеи Логунов анонсировал исследования обновлённого "Спутника V"

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи планирует до конца года начать клинические исследования обновлённой вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал замдиректора центра по научной работе, академик РАН Денис Логунов.

"До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом", — заявил он на съезде Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.

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Ранее центр имени Гамалеи разработал новую версию "Спутника V" против "дельты" и "омикрона". Эта версия препарата является наиболее перспективным вариантом вакцины и позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости.

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ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Фальке

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