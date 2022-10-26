Маска окрестили "агентом хаоса" из-за планов по Тайваню и Украине

Илон Маск стал "агентом геополитического хаоса" после своих предложений по урегулированию ситуаций на Украине и Тайване. Об этом пишет The New York Times.

По версии издания, Маск и его заявления сделали его "новым, хаотичным деятелем на глобальной политической сцене". В отличие от остальных миллиардеров, его идеи имеют куда более серьёзный вес и создают большой резонанс. Возрасти влияние бизнесмена может, если он закроет сделку по покупке Twitter.