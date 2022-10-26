Маска окрестили "агентом хаоса" из-за планов по Тайваню и Украине
NYT: Маск стал "агентом геополитического хаоса" из-за планов по Украине и Тайваню
Илон Маск стал "агентом геополитического хаоса" после своих предложений по урегулированию ситуаций на Украине и Тайване. Об этом пишет The New York Times.
По версии издания, Маск и его заявления сделали его "новым, хаотичным деятелем на глобальной политической сцене". В отличие от остальных миллиардеров, его идеи имеют куда более серьёзный вес и создают большой резонанс. Возрасти влияние бизнесмена может, если он закроет сделку по покупке Twitter.
Издание пишет, что о своём видении ситуации на Украине он рассказал незадолго до того, как опубликовал соответствующие твиты. Произошло это на закрытом мероприятии в Аспене, где также присутствовали спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и бывший вице-президент Альберт Гор. Однако отклика предложения Маска у присутствовавших не нашли.
Ранее Илон Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". Ещё накануне основатель SpaceX заявил, что достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине.
Getty Images / Dimitrios Kambouris / The Met Museum / Vogue