Ford ушёл из России
Ford покидает Россию после продажи акций в совместном предприятии Sollers
Американский автоконцерн Ford Motor уходит из России, продав свою долю в совместном предприятии Sollers. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путём продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford", — указано в тексте.
В компании добавили, что акции Ford передадут совместному предприятию по номинальной стоимости, однако автоконцерн оставляет за собой право выкупа ценных бумаг в течение пяти лет в случае изменения ситуации в мире.
Также сообщалось, что автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о решении уйти из РФ и продать доли в российских "дочках" локальному инвестору. Новым владельцем российских подразделений Mercedes-Benz станет "Автодом", который сможет привлекать и другие компании в качестве партнёров для совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово.
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ТАСС / Alexander Pohl / Alto Press / ZUMA