Ford ушёл из России

Американский автоконцерн Ford Motor уходит из России, продав свою долю в совместном предприятии Sollers. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путём продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford", — указано в тексте.

В компании добавили, что акции Ford передадут совместному предприятию по номинальной стоимости, однако автоконцерн оставляет за собой право выкупа ценных бумаг в течение пяти лет в случае изменения ситуации в мире.