Депутат Останина объяснила "расхождения в показаниях" с замминистра обороны по отсрочке для отцов
Глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила Лайфу ситуацию с договорённостями с заместителем министра обороны Николаем Панковым об отсрочке отцов от мобилизации. По её словам, разговор с представителями ведомства действительно был.
Депутат Нина Останина рассказала, почему "преждевременно" сообщила о новых правилах отсрочки. Видео © LIFE
Нина Останина рассказала, что в пятницу в кабинете у замминистра обороны Николая Панкова прошла встреча с начальником мобилизационного отдела Евгением Бурдинским, в ходе которой она передала просьбу депутатов о поправках к мобилизации, в частности касающихся тех, у кого есть двое детей и беременная жена (срок более двадцати двух недель) или ребёнок-инвалид.
"Когда я спросила [Панкова], а вы закон-то поддержите? Он сказал: "Нина Александровна, мы закон-то, конечно, поддержим, но у меня большая просьба: сейчас этот закон не принимать, а принять по окончании СВО". В итоге мы договорились, что мы не продвигаем свой закон, а они вносят поправки", — рассказала депутат.
Однако, по её словам, ситуация довольно растянулась — все дни не было возможности связаться, в результате чего пришлось положиться на слова главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
"Я на основании разговора с Картаполовым сегодня сделала это объявление, поэтому сейчас спускаюсь в зал, чтобы сказать, что, к сожалению, недоразумение, мы не поняли [друг друга]", — указала Останина, добавив, что всё же будет добиваться внесения этих поправок.
Напомним, ранее сегодня глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей сообщила, что Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов, а также тех россиян, у кого уже есть двое детей и супруга беременна третьим. Депутат рассказала, что договорённость была принята в ходе телефонного разговора с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Однако позже офицер опроверг информацию и заявил журналистам, что не общался с Останиной по этому вопросу.
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