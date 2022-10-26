Депутат Останина объяснила "расхождения в показаниях" с замминистра обороны по отсрочке для отцов

Глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила Лайфу ситуацию с договорённостями с заместителем министра обороны Николаем Панковым об отсрочке отцов от мобилизации. По её словам, разговор с представителями ведомства действительно был.

Депутат Нина Останина рассказала, почему "преждевременно" сообщила о новых правилах отсрочки. Видео © LIFE

Нина Останина рассказала, что в пятницу в кабинете у замминистра обороны Николая Панкова прошла встреча с начальником мобилизационного отдела Евгением Бурдинским, в ходе которой она передала просьбу депутатов о поправках к мобилизации, в частности касающихся тех, у кого есть двое детей и беременная жена (срок более двадцати двух недель) или ребёнок-инвалид.

"Когда я спросила [Панкова], а вы закон-то поддержите? Он сказал: "Нина Александровна, мы закон-то, конечно, поддержим, но у меня большая просьба: сейчас этот закон не принимать, а принять по окончании СВО". В итоге мы договорились, что мы не продвигаем свой закон, а они вносят поправки", — рассказала депутат.

Однако, по её словам, ситуация довольно растянулась — все дни не было возможности связаться, в результате чего пришлось положиться на слова главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.