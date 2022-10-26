В лифтах на Украине начали появляться пакеты с едой, водой и запасом лекарств

В городах Украины начали появляться "тревожные пакеты", в которых есть небольшой запас еды, воды и лекарств на случай, если кто-то будет находиться в лифте прямо в момент, когда отключится электричество. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны".

Всё из-за того, что выключить электроэнергию могут не по графику: либо раньше него, либо позже. В этот момент кто-то может находиться в лифте. Тем более что некоторые украинцы уже жаловались на такую проблему, когда им приходилось часами находиться в кабине и ждать, когда их спасут.

Влияют веерные отключения электроэнергии и на положение дел в бизнесе. Целый ряд компаний жалуется, что, так как графики совершенно не выполняются, предприятия не могут наладить работу.

"Графики не соблюдаются, к слову, совсем. Добиться объяснений, почему в плане отключений указано одно время, а электроэнергию вырубают в другое, нам так и не удалось, как и получить доступ к более точным графикам, если они вообще существуют. Это фактически блокирует работу бизнеса. Люди выходят на смену, подкорректированную с учётом графика отключений электричества, а света нет. Что делать дальше — неясно. Платить нужно, а работа всё равно стоит", — рассказал глава общественного объединения SaveФОП Сергей Доротич.

Однако иногда отключения могут быть не плановыми, а экстренными, когда диспетчер видит "выпадание" сети и выключает энергию в домах, жители которых считают, что это нарушение графика.