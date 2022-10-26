В лифтах на Украине начали появляться пакеты с едой, водой и запасом лекарств
В городах Украины начали появляться "тревожные пакеты", в которых есть небольшой запас еды, воды и лекарств на случай, если кто-то будет находиться в лифте прямо в момент, когда отключится электричество. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны".
Всё из-за того, что выключить электроэнергию могут не по графику: либо раньше него, либо позже. В этот момент кто-то может находиться в лифте. Тем более что некоторые украинцы уже жаловались на такую проблему, когда им приходилось часами находиться в кабине и ждать, когда их спасут.
Влияют веерные отключения электроэнергии и на положение дел в бизнесе. Целый ряд компаний жалуется, что, так как графики совершенно не выполняются, предприятия не могут наладить работу.
"Графики не соблюдаются, к слову, совсем. Добиться объяснений, почему в плане отключений указано одно время, а электроэнергию вырубают в другое, нам так и не удалось, как и получить доступ к более точным графикам, если они вообще существуют. Это фактически блокирует работу бизнеса. Люди выходят на смену, подкорректированную с учётом графика отключений электричества, а света нет. Что делать дальше — неясно. Платить нужно, а работа всё равно стоит", — рассказал глава общественного объединения SaveФОП Сергей Доротич.
Однако иногда отключения могут быть не плановыми, а экстренными, когда диспетчер видит "выпадание" сети и выключает энергию в домах, жители которых считают, что это нарушение графика.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ближайшая зима станет худшей для Украины за всю историю. По его словам, жителей ждут постоянные отключения электричества и проблемы с отоплением.
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