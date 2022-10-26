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26 октября, 14:48

Российского футболиста не пустили на матч в Румынию из-за проблем с гражданством

Игрока сборной России по мини-футболу Чишкалу не пустили в Румынию на матч Лиги чемпионов

<p>Обложка © Getty Images / Diogo Cardoso</p>

Обложка © Getty Images / Diogo Cardoso

Нападающий сборной России по мини-футболу и португальской "Бенфики" не смог попасть в Румынию, куда его команда направилась на матч Лиги чемпионов, из-за проблем с документами. Об этом говорится в заявлении на сайте португальского клуба.

"Иван Чишкала временно не может принять участие в основном раунде Лиги чемпионов из-за проблем, связанных с его гражданством. Несмотря на усилия клуба, игрок не получил разрешение от румынских властей на въезд в страну", — говорится в сообщении.

В клубе надеются, что смогут решить данный вопрос, и будут прикладывать для этого все усилия. Чишкала же будет вынужден вернуться в Португалию. Отметим, что "Бенфика" с 26 по 29 октября проведёт матчи против клубов "Юнайтед Галац" из Румынии, "Ураган" (Украина) и "Халадаш" (Венгрия).

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Артур Белкин

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