Российского футболиста не пустили на матч в Румынию из-за проблем с гражданством
Игрока сборной России по мини-футболу Чишкалу не пустили в Румынию на матч Лиги чемпионов
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Нападающий сборной России по мини-футболу и португальской "Бенфики" не смог попасть в Румынию, куда его команда направилась на матч Лиги чемпионов, из-за проблем с документами. Об этом говорится в заявлении на сайте португальского клуба.
"Иван Чишкала временно не может принять участие в основном раунде Лиги чемпионов из-за проблем, связанных с его гражданством. Несмотря на усилия клуба, игрок не получил разрешение от румынских властей на въезд в страну", — говорится в сообщении.
В клубе надеются, что смогут решить данный вопрос, и будут прикладывать для этого все усилия. Чишкала же будет вынужден вернуться в Португалию. Отметим, что "Бенфика" с 26 по 29 октября проведёт матчи против клубов "Юнайтед Галац" из Румынии, "Ураган" (Украина) и "Халадаш" (Венгрия).
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