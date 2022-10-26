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26 октября, 14:55

Грипп, РСВ и ковид: В США фиксируют резкий всплеск "тридемии" среди детей

NBC: В нескольких штатах США произошёл резкий всплеск "тридемии" среди детей

В нескольких американских штатах произошёл резкий всплеск "тридемии" — заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) и ковидом среди детей. Об этом сообщает канал NBC News.

"Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — указало агентство.

Лишь за последние две недели число пациентов в больницах увеличилось вдвое. У них у всех диагностировали данное заболевание. Например, в Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне заполнено более 90% коек. В остальных штатах этот показатель фиксируется на уровне 80–90%. В этой связи также наблюдается и значительная нагрузка на детские отделения.

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Ранее в ВОЗ заявили о новой волне коронавируса в Европе. На сегодняшний день вакцинация, наряду с мерами общественного здравоохранения, остаётся одним из наиболее эффективных средств против CoViD-19 и сезонного гриппа. Однако возможность их совместной циркуляции в этом году может подвергнуть риску наиболее уязвимых жителей региона и усилить давление на его системы здравоохранения, предупреждали в ВОЗ.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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