Грипп, РСВ и ковид: В США фиксируют резкий всплеск "тридемии" среди детей

В нескольких американских штатах произошёл резкий всплеск "тридемии" — заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) и ковидом среди детей. Об этом сообщает канал NBC News.

"Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — указало агентство.

Лишь за последние две недели число пациентов в больницах увеличилось вдвое. У них у всех диагностировали данное заболевание. Например, в Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне заполнено более 90% коек. В остальных штатах этот показатель фиксируется на уровне 80–90%. В этой связи также наблюдается и значительная нагрузка на детские отделения.