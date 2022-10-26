"Запустили жернова": Добровинский порассуждал об истоках дела против Собчак, её директора и экс-главреда Tatler

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом предположил, как журналистка Ксения Собчак, её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский могли попасть под уголовную статью. Он лично знаком с последним и знает его как "крайне осторожного" человека. По мнению юриста, такая осторожность в критической ситуации даже могла сыграть с Романовским плохую шутку.

"Что касается вымогательства, их два вида, связанных с журналистской темой. Первый — журналисту попадает какая-то информация, и журналист говорит: "Дайте денег — не буду о вас писать". Второй: "Я никогда не буду о вас писать плохо, дайте денег". Сейчас такое время, когда человек, наделённый пером, а именно айпадом или ноутбуком, может написать что-то, что сильно скажется на имидже человека", — пояснил звёздный адвокат Лайфу, напомнив, что вымогательство простым языком называется шантаж.