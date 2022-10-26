"Запустили жернова": Добровинский порассуждал об истоках дела против Собчак, её директора и экс-главреда Tatler
Добровинский предположил, как Собчак, её директор и экс-главред Tatler попали под уголовку
Экс-главред Tatler Ариан Романовский. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / arianromanovsky
Адвокат Александр Добровинский в беседе с Лайфом предположил, как журналистка Ксения Собчак, её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский могли попасть под уголовную статью. Он лично знаком с последним и знает его как "крайне осторожного" человека. По мнению юриста, такая осторожность в критической ситуации даже могла сыграть с Романовским плохую шутку.
"Что касается вымогательства, их два вида, связанных с журналистской темой. Первый — журналисту попадает какая-то информация, и журналист говорит: "Дайте денег — не буду о вас писать". Второй: "Я никогда не буду о вас писать плохо, дайте денег". Сейчас такое время, когда человек, наделённый пером, а именно айпадом или ноутбуком, может написать что-то, что сильно скажется на имидже человека", — пояснил звёздный адвокат Лайфу, напомнив, что вымогательство простым языком называется шантаж.
Однако есть и ещё одна ситуация, когда некий журналист приходит к сильному мира сего и говорит, что ему попадается "всякая гадость" об этом человеке, но обещает не писать про него и даже не просит денег. А высокопоставленное лицо задумывается, зачем тогда журналист приходил, продолжил Добровинский. Затем, по словам юриста, этот человек быстро организует проверку, и тут "запускаются жернова машины, которые перемелют всё, что попадётся на пути".
Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании
Напомним, в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.