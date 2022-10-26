Песков: В Кремле видели сообщения об уголовном деле с участием Собчак
Кремль в курсе сообщений о том, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве, а по некоторым данным, даже является подозреваемой. Об этом в среду сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Видели", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании
Напомним, что в загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье сегодня прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Вместе с ним задержали бывшего главного редактора российской версии британского журнала Tatler Ариана Романовского.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев