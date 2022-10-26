Песков: В Кремле видели сообщения об уголовном деле с участием Собчак

Кремль в курсе сообщений о том, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве, а по некоторым данным, даже является подозреваемой. Об этом в среду сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.