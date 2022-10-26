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26 октября, 15:27

"В это поверит лишь младенец": Бравада Киева о 60 тысячах бойцов ВСУ под Херсоном оказалась ложью

Стремоусов назвал вбросом заявления Киева о 60 тысячах бойцов ВСУ под Херсоном

Сообщения о скоплении под Херсоном 60 тысяч военных ВСУ для наступления на город — очередная ложь украинских ЦИПсО, считает замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

"Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остаётся неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс", — заявил Стремоусов.

Также эту информацию опроверг в эфире "Крым 24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, указав, что "громогласные заявления про 60 тысяч наёмников" ВСУ — это фейки, в которые может поверить лишь младенец.

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Ранее Стремоусов заявлял о стабильной ситуации на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что фронт на Херсонском направлении укрепляется. Кроме того, замглавы региона подчеркнул, что все действия спящих ячеек в области, "так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться", фиксируются властями региона.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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