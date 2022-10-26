Кинолог рассказал, как не допустить у собаки болезненной привязанности

При воспитании собаки важно не допустить у неё возникновения болезненной привязанности, для чего нужно подойти к процессу с максимальной ответственностью. Советами по недопущению этого с РИАМО поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Если вы грамотно подошли к вопросу социализации собаки, то она будет расти счастливым и уверенным в себе питомцем, который не будет нервничать в отсутствие хозяина, сможет себя занять, не станет излишне тосковать по нему", — рассказал он.

Необходимо с детства приучать её к прогулкам, новым местам и знакомить с ею подобными. Также не стоит отлучать собаку от матери в слишком раннем возрасте, отдав предпочтение трёхмесячным особям, когда животное уже становится более-менее самостоятельным.

После попадания питомца домой нужно уделять ему нужное количество внимания, но не потакать. Нелишним будет начать приучать его к одиночеству. Например, оставлять ненадолго без присмотра, постепенно увеличивая этот срок. Занять на это время собаку можно разными игрушками-головоломками.

Важным элементом является доверие между животным и человеком. Не забывайте поощрять его, играть с ним и обучать. Будьте для него тем, кто всегда накормит и защитит. Если следовать этим рекомендациям, то животное будет спокойно переносить одиночество и вырастет счастливым.