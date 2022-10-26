Экипаж переброшенного в Европу авианосца США ждёт приказа вступить в бой с Россией

"Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники — мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день", — сказал офицер.

По его словам, экипаж демонстрирует, что американские солдаты "готовы к любой миссии", в том числе к открытому противостоянию с Россией. Велес добавил, что в Европе все хотят мира и стабильности, а США готовы помочь. Канал отмечает, что на борту боевого корабля сейчас находится более 70 самолётов и вертолётов. CVN-77 курсирует кругами между Италией и Черногорией в Адриатическом море. По утверждению одной из женщин-пилотов F18, экипаж рассматривает возможность, что однажды им прикажут сражаться в воздушном бою против Российской армии, если напряжённость в регионе значительно обострится.