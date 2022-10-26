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26 октября, 15:45

Экипаж переброшенного в Европу авианосца США ждёт приказа вступить в бой с Россией

Sky: Командир авианосца США CVN-77 Велес заявил о готовности вступить в бой с Россией

Экипаж авианосца США "Джордж Буш – старший" (CVN-77) сообщил о готовности воевать с Россией в случае необходимости, назвав своей задачей — сдерживание угрозы. С этим заявлением выступил командир боевого корабля контр-адмирал Деннис Велес, сообщает Sky News.

"Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники — мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день", сказал офицер.

По его словам, экипаж демонстрирует, что американские солдаты "готовы к любой миссии", в том числе к открытому противостоянию с Россией. Велес добавил, что в Европе все хотят мира и стабильности, а США готовы помочь. Канал отмечает, что на борту боевого корабля сейчас находится более 70 самолётов и вертолётов. CVN-77 курсирует кругами между Италией и Черногорией в Адриатическом море. По утверждению одной из женщин-пилотов F18, экипаж рассматривает возможность, что однажды им прикажут сражаться в воздушном бою против Российской армии, если напряжённость в регионе значительно обострится.

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Как писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина фактически управляется из США и используется как "таран" против Москвы. По его словам, прямо у границ стран Содружества разжигаются вооружённые конфликты.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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