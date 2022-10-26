Экипаж переброшенного в Европу авианосца США ждёт приказа вступить в бой с Россией
Sky: Командир авианосца США CVN-77 Велес заявил о готовности вступить в бой с Россией
Экипаж авианосца США "Джордж Буш – старший" (CVN-77) сообщил о готовности воевать с Россией в случае необходимости, назвав своей задачей — сдерживание угрозы. С этим заявлением выступил командир боевого корабля контр-адмирал Деннис Велес, сообщает Sky News.
"Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники — мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день", — сказал офицер.
По его словам, экипаж демонстрирует, что американские солдаты "готовы к любой миссии", в том числе к открытому противостоянию с Россией. Велес добавил, что в Европе все хотят мира и стабильности, а США готовы помочь. Канал отмечает, что на борту боевого корабля сейчас находится более 70 самолётов и вертолётов. CVN-77 курсирует кругами между Италией и Черногорией в Адриатическом море. По утверждению одной из женщин-пилотов F18, экипаж рассматривает возможность, что однажды им прикажут сражаться в воздушном бою против Российской армии, если напряжённость в регионе значительно обострится.
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