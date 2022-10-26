Водителям в Петербурге посоветовали не торопиться менять летнюю резину

Вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, автоэксперт Александр Холодов предостерёг водителей Петербурга от ранней смены резины на машине, потому что погода в городе сейчас слишком изменчива.

В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" эксперт отметил, что "переобуваться" необходимо в том случае, если столбик термометра опускается до отметки -5 градусов, а на дорогах возникает ледяная корка.

"Слишком рано менять резину тоже неправильно — разные тепловые характеристики резины, износ, выпадают шипы", — сказал Холодов.

Однако, если водитель часто выезжает за город, сезонная смена резины ничем не грозит, но в случае постоянной езды по Северной столице пока что можно оставить и летние шины.