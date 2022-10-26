В Совфеде назвали Хэллоуин антидуховным праздником и потребовали защитить от него детей
Сенатор Ковитиди назвала Хэллоуин частью чужеродной антидуховной культуры
Хэллоуин является западным праздником, который является частью антидуховной культуры, и от него нужно оградить российских детей. Об этом в ходе заседания Комиссии по защите госсуверенитета РФ рассказала сенатор Ольга Ковитиди.
"Скоро будет праздник Хэллоуин — 31-го числа (октября. — Прим. Лайфа). Это мелочь вроде бы, но тем не менее если мы обратимся на сайты: "Как провести Хэллоуин в России", "Где вы можете отдохнуть с детьми". Это у нас, это наши сайты, это в РФ", — отметила сенатор.
По её словам, символы праздника вывешиваются в российских школах и кафе, в праздниках принимают участие дети. Также они регулярно видят мультфильмы с разными монстрами и аналогичные компьютерные игры. Ковитиди предлагает законодателям отреагировать на это.
"Подумаем, чтобы этот Хэллоуин в сознании наших детей в последующем не был окровавленной частью в какой-то степени нашей истории. Потому что разрушение является совершенно очевидным", — добавила парламентарий и подчеркнула, что праздник является частью чужеродной, антидуховной культуры, пришедшей с Запада.
Ранее Лайф рассказывал, как из-за кризиса на Украине американцы могут остаться без сладостей, которые являются неотъемлемой частью Хэллоуина.
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