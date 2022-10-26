В Совфеде назвали Хэллоуин антидуховным праздником и потребовали защитить от него детей

Хэллоуин является западным праздником, который является частью антидуховной культуры, и от него нужно оградить российских детей. Об этом в ходе заседания Комиссии по защите госсуверенитета РФ рассказала сенатор Ольга Ковитиди.

"Скоро будет праздник Хэллоуин — 31-го числа (октября. — Прим. Лайфа). Это мелочь вроде бы, но тем не менее если мы обратимся на сайты: "Как провести Хэллоуин в России", "Где вы можете отдохнуть с детьми". Это у нас, это наши сайты, это в РФ", — отметила сенатор.

По её словам, символы праздника вывешиваются в российских школах и кафе, в праздниках принимают участие дети. Также они регулярно видят мультфильмы с разными монстрами и аналогичные компьютерные игры. Ковитиди предлагает законодателям отреагировать на это.