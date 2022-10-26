Погранкомитет Белоруссии отказался раскрыть данные о передвижениях Собчак
Ксения Собчак. Фото © Shutterstock
Погранкомитет Белоруссии пока не может никак прокомментировать информацию о том, что телеведущая Ксения Собчак выехала из России в Литву через территорию республики. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Антон Бычковский.
"На данный момент не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данные сведения", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.