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26 октября, 16:01

Погранкомитет Белоруссии отказался раскрыть данные о передвижениях Собчак

<p>Ксения Собчак. Фото © Shutterstock</p>

Ксения Собчак. Фото © Shutterstock

Погранкомитет Белоруссии пока не может никак прокомментировать информацию о том, что телеведущая Ксения Собчак выехала из России в Литву через территорию республики. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Антон Бычковский.

"На данный момент не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данные сведения", — приводит его слова РИА "Новости".

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Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.

Ирина Фальке

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