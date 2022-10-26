На Украине сделали муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" у Чернобыльской АЭС
СМИ: Киев сделал муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над ЧАЭС
Киевский режим подготовился к провокации с "грязной бомбой" — специалисты "Южмаша" (украинское предприятие по производству ракетно-космической техники) сделали муляж ракеты. Его планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить её над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооружёнными силами.
"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", — рассказал РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, после уничтожения снаряда украинские власти собираются представить западным и местным СМИ в качестве доказательства "преступления России" фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты "Искандер".
Как рассказывал Лайф, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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