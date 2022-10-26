На Украине сделали муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" у Чернобыльской АЭС

Киевский режим подготовился к провокации с "грязной бомбой" — специалисты "Южмаша" (украинское предприятие по производству ракетно-космической техники) сделали муляж ракеты. Его планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить её над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооружёнными силами.

"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем "сбить" силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", — рассказал РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.